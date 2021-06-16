2021/06/16 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه محطة كهرباء سامراء البخارية: 🔵 نفتتح على بركة الله محطة كهرباء سامراء، وقد اكتملت المرحلة الأولى من المحطة رغم كل التحديات الحاضرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يفتتح محطة كهرباء سامراء ويؤكد: سنرد على الأصوات السلبية الصفراء المركز الخبري الوطني.

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