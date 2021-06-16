2021/06/16 | 13:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية توجه دعوة "عاجلة" للحكومة بشأن سعر الدولار والمنافذ الحدودية

وجهت لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب، الأربعاء، دعوة عاجلة إلى الحكومة المركزية بشأن سعر صرف الدولار والمنافذ الحدودية للبلاد.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر، إن لجنتها ط"البت الحكومة بتوجيه وزارة المالية والبنك المركزي لمعالجة خطأ رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي الذي تضرر فيه المواطن العراقي فقط".

وأضافت أن "قرار رفع سعر صرف الدولار أسهم بانتعاش الكثير من المصارف والجهات التابعة لشخصيات متنفذة بملايين الدولارات، بالتالي على الحكومة أن تضع حدًا لهذه الفشل الذريع".

وبينت أن "ذريعة هذا القرار كانت منع تهريب العملة، فيما يزال مزاد العملة غير مسيطر عليها حتى الآن، وكذلك حماية المنتج المحلي، لكن المنافذ الحدودية ما تزال مفتوحة أمام البضائع والسلع الأجنبية".

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