الغانمي يدعو إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطن العراقي

2021/06/16 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعدعا وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطن العراقي .وذكر المكتب الأمي لوزير الداخلية في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء، أن" الغانمي ترأس اجتماعاً ضمَّ قادة الوزارة، لمناقشة الأوضاع الأمنية بشكل عام وإجراءات القوات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد".واضاف البيان أن" الوزير أكد خلال الاجتماع على تكثيف الجهود والعمل بما يخدم المصلحة العامة ووضع خدمة المواطنين في مقدمة عمل وخطط مفاصل الوزارة وتمتين جسور العلاقة بين رجل الأمن والمواطن والتواصل الدائم لخلق أجواء آمنة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تقويم العمل الأمني والإنساني الذي تقوم به دوائر وزارة الداخلية خاصة التي لها تماس مباشر مع المواطنين.كما استمع الى شرح موجز عن المهام التي تقوم بها الوكالات الأمنية والخدمية من الحاضرين في هذا الاجتماع.

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