مصرف الرشيد يحدد شروط منح قروض البناء

2021/06/16 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن استمراره منح قروض لاغراض البناء للموظفين والمواطنين.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “مبلغ القرض (٥٠) مليون كحد اعلى ويمنح حسب تقدير اللجنة المختصة”.واضاف ان .من بين الشروط ان يقدم المستلف اجازة بناء وكفيل موظف مدني على الملاك الدائم للمواطنين وتمنح بدون كفيل للموظف الذي […]

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