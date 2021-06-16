"يابانجي يوك".. سوريون في تركيا يواجهون "التمييز"

2021/06/16 | 13:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أربعة أشهر فشلت جميع محاولات الثلاثيني السوري، أحمد السلومي، في البحث عن منزل جديد في مدينة إسطنبول بقسمها الأوروبي، بعد تلقيه بلاغ من صاحب الشقة التي يعيش فيها في حي باغجلر بضرورة الإخلاء في أقرب فرصة، لضرورات تتعلق بهدم البناء كاملا، ضمن إجراءات السلامة التي تشهدها عدة أحياء تحسبا لأي زلزال مرتقب.

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