2021/06/16 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افتتح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، محطة كهرباء سامراء البخارية، معلنا أنها ستوفر فرص عمل لـ1400 عراقي.وقال الكاظمي خلال افتتاحه المحطة: “نفتتح على بركة الله محطة كهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ستوفر فرص عمل لـ1400 عراقي..



الكاظمي يفتتح محطة كهرباء سامراء المركز الخبري الوطني.

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