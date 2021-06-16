الكاظمي يفتتح محطة كهرباء بخارية في صلاح الدين

2021/06/16 | 13:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افتتح رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، محطة كهرباء سامراء البخارية، في محافظة صلاح الدين.وقال الكاظمي خلال افتتاحه محطة كهرباء سامراء البخارية، “نفتتح على بركة الله محطة كهرباء سامراء، وقد اكتملت المرحلة الأولى من المحطة رغم كل التحديات الحاضرة لاسيما الأزمة الاقتصادية وتاثيرات جائحة كورونا”.وأردف: “ستكتمل المرحلة الثانية خلال الأشهر المتبقية […]

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