بايدن يرفض فرض عقوبات على الشركة المسؤولة عن مد مشروع السيل الشمالي

2021/06/16 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر، أن الرئيس جو بايدن رفض فرض عقوبات على الشركة المسؤولة عن مد مشروع السيل الشمالي الثاني ، للغاز الطبيعي رغم إصرار وزارة الخارجية الأميركية على ذلك.

ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أيدوا مسألة فرض عقوبات على شركة نورد ستريم المكلفة بمد مشروع السيل الشمالي الثاني بهدف عرقلة عمل الشركة ومعاقبة مديرها التنفيذي.

إلا أن الرئيس الأميركي وكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي اعترضوا على هذه الخطوة وقالوا إن ذلك قد يفسد العلاقات مع برلين اذ رأوا أن مشروع السيل الشمالي الثاني قد اكتمل بنسبة تسعين بالمئة وليس من المنطقي تعريض العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا للخطر.

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