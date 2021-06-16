بايدن في جنيف لعقد قمة صعبة مع بوتين

2021/06/16 | 14:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم جيروم كارتييه وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلى سويسرا عشية لقاء حساس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما شدد على وحدة الصف مع الحلفاء.وحطت الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار جنيف عند الساعة 16,23 بالتوقيت المحلي (الساعة 14,23 … Readmore

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