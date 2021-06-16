الحبس الشديد لموظفين سرقوا أجهزة طبية من مستشفى في بغداد

2021/06/16 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاربعاء، اصدارها حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق 4 مدانين عن جريمة سرقة اجهزة طبية من مستشفى اليرموك.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 حزيران 2021)، ان "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة نظرت في قضية اربعة مدانين سرقوا اجهزة طبية عدد (2) نوع نيو لايزر بقيمة (892) الف دينار وقضت على كل واحد منهما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات".

وأضاف البيان، ان "المدانين الاربعة هم موظفون في مستشفى اليرموك اعترفوا بكل تفاصيل الجريمة بعدما استغلوا وظيفتهم والاستيلاء بغير حق على الاجهزة الطبية"، لافتا إلى أن "الاحكام بحقهم استنادا لاحكام المادة 444/ رابعا وحادي عشر من قانون العقوبات".

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