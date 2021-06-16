التربية تحسم مصير العام الدراسي للمراحل غير المنتهية

2021/06/16 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن وزير التربية علي حميد الدليمي، الاربعاء، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021.

وذكر الدليمي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 حزيران 2021)، انه "تم اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021".

واضاف البيان، ان "وزير التربية يثمن جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي"، مؤكدا انهم "يصنعون بذلك مستقبل العراق المشرق".

N.A

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