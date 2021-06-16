مصدر: الكاظمي يرشح صفاء الحسيني وزيرا للصحة

2021/06/16 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن تكليف مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، الى صفاء الحسيني لحقيبة وزارة الصحة.

وقال المصدر في حديث خاص، ان “الكاظمي يرشح صفاء كاظم الحسيني وزيرا للصحة”.

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