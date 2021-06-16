التربية تعتمد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية

2021/06/16 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “وزير التربية علي حميد الدليمي، يعلن من واسط العطاء، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021”.

واضافت ان “الدليمي يثمن جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الاعزاء وعوائلهم من اجل انجاح العام الدراسي الحالي، ويؤكد انهم يصنعون بذلك مستقبل العراق المشرق”.

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