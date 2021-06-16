التربية تعلن انتهاء العام الدراسي للمراحل غير المنتهية اعتمادا على درجات نصف السنة

2021/06/16 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، انتهاء

العام الدراسي الحالي واعتماد درجة نصف

السنة كدرجة نهائية للمراحل غير

المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "وزير التربية علي حميد

الدليمي،

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