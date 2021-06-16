قائد أكبر بعثة استكشافية في القطب الشمالي يحذر من

2021/06/16 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عالم ألماني قاد أكبر بعثة

استكشافية في القطب الشمالي حتى الآن،

من احتمال وصولنا إلى "نقطة تحول" لا

رجعة فيها تتعلق بالاحترار العالمي وسط

استمرار انحسار الجليد البحري الصيفي.

وصدر التحذير يوم الثل

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