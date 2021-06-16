علامات على القدمين قد تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم !

2021/06/16 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يصيب السكري من النوع 2 أي فرد

منا، مع إمكانية العيش مع الحالة لسنوات

دون أن نعرف ذلك.

ويميل داء السكري إلى تأكيد نفسه فقط

عندما تكون مستويات السكر في الدم

مرتفعة باستمرار، وعندما يحدث هذا، قد

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