2021/06/16 | 14:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن النيابية تحذر من عدم الاستجابة للمطالبات بإيقاف قرار إعادة اسر الدواعش

حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية , الأربعاء , من عدم استجابة الحكومة للمطالبات بإيقاف قرارها بإعادة اسر الدواعش من مخيم الهول السوري الى الجدعة جنوب محافظة نينوى , مشيرا الى ان عودتهم تعني عودة العمليات الإرهابية الى المحافظة وبقية المحافظات القريبة .

وقال عضو اللجنة النائب نايف الشمري, ان ” توقيت اتخاذ قرار إعادة اسر الدواعش من مخيم الهول السوري الى الجدعة في محافظة نينوى قرارا خطيرا خاصة وان تداعايته ستكون كارثية على أبناء المحافظة من جوانب عديدة بعد ان تم اعلان رفض مكونات المحافظة لهذا القرار ” .

وأضاف ان ” الحكومة الى الان لم تصغ الى الأصوات الرافضة لعودة هؤلاء فضلا عن ان القرار يحتاج الى دراسة ووضع خطط تشترك فيها وزراة ومنظمات واكاديميين قبل اتخاذ مثل هكذا قرار عشوائي ليس له أي مقدمات واحتياطات امنية ومجتمعية”.

وحذر الشمري من “عودة تلك العوائل التي مازالت تحمل وتؤمن بالافكار التكفيرية التي زرعها تنظيم داعش في عقولهم وان عودتهم ستكون عودة جديدة لتهديد المحافظة من جديد , فضلا عن تاثيرها لمحافظات قريبة ” .

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