2021/06/16 | 14:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلن عن تحويل مكان "مجزرة سبايكر" إلى متحف للذاكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/16 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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