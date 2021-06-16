تفجير برجين آخرين قطعا الكهرباء عن مناطق واسعة بهذه المحافظة

2021/06/16 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف مصدر امني مطلع في ديالى، الاربعاء، عن تفجير برجين من خط ميرساد شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "برجين من خط ميرساد تم تفجيرهما من قبل داعش بواسطة عبوات ناسفة في اطراف منطقة اكباشي في محيط ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة)"، لافتا الى ان "البرجين يحملان الرقم 257-258 ضمن حوض اكباشي".واضاف المصدر ان "التفجير تسبب في انقطاع الكهرباء المستوردة من ايران عن مناطق واسعة في ديالى لافتا الى ان الخط تعرض الى عدة عمليات استهداف في الاشهر الماضية".وتعتمد 50% من مناطق ديالى على الكهرباء المستوردة من ايران عبر خط ميرساد في ادامة وتغذية مدنها بالكهرباء

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