قاعدة غريبة على القمر يعتقد انها تعود لـ

2021/06/16 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

يعتقد الباحثين وصائدو الأجسام الغريبة أنهم حققوا الفوز بالجائزة الكبرى في البحث عن حياة فضائية ، فقد رصدوا شكل هيكل موجود على سطح القمر.

ووفقًا لأحد الباحثين من مؤيدي فكرة وجود الكائنات الفضائية ، فإن الهيكل عبارة عن قاعدة تعود لكائنات تعيش بداخله.

كان سكوت سي وارينج ، صياد الأجسام الغريبة البارز ، أول من اكتشف الهيكل ، بعد تصفح خريطة القمر من جامعة ولاية أريزونا ، حيث يعتقد وارينج أن هناك هوائيًا على سطح الهيكل ، يمكن استخدامه للاتصال بركاب القاعدة .

في تقرير نشره موقع " "Express" وترجمته ( بغداد اليوم) ، كتب السيد وارينج في مدونته، ان "هيكل مثير للاهتمام يجلس داخل حافة فوهة بركان على سطح القمر".

واضاف "لقد وجدته في خريطة القمر في جامعة ولاية أريزونا وهو ضخمًا يشبه برج به هوائي على قمته".

وتابع "الآن إذا حاولنا فقط إرسال رسالة موجات الراديو إلى القمر باستخدام التلسكوبات الراديوية وإرسالات الميكروويف وأشعة الاتصالات بالليزر ، فسنلتقي بأصدقائنا الفضائيين على القمر بعد ذلك بوقت قصير ونحييهم ، سيكون النجاح أمرًا لا مفر منه" .

ومن المحتمل أن يكون هذا الهيكل ناتج عن نيزك ، او يُعتقد انها مجرد وهم بسبب تأثير يعرف باسم (باريدوليا) اذ انه المكان الذي يرى فيه دماغك أنماطًا مألوفة في شيء غير موجود.

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