2021/06/16 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدر القضاء اليوم حكما جديدا ، بالسجن سنتين على عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا ، جواد عبدالكاظم علوان الكرعاوي ، عن قضية التضخم المالي له.وتضمن الحكم استرداد مبلغ ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة الف دولار ،ومبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ مليار وثمانمائة مليون دينار.ومازالت اكثر من عشرين قضية تحقيقية واخبار قيد التحقيق.وسبق ان صدر حكم بالسجن 4 سنوات بحق جواد الكرعاوي ، في الثاني من حزيران الجاري بقضية رشوة في عقد استثمار المطار ./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم جديد بالسجن سنتين بحق عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا جواد الكرعاوي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم جديد بالسجن سنتين بحق عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقًا جواد الكرعاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).