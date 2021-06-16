2021/06/16 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، عن خطوة حكومية لتعويم الدولار في الاسواق المحلية العراقية.وقال عضو اللجنة المالية محمد الشبكي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” ان “الحكومة قررت منح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: خطوة حكومية لتخفيض سعر الدولار المركز الخبري الوطني.

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