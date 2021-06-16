"عوامل لا يمكن السيطرة عليها".. الصين تعلق على أنباء التسرب النووي

2021/06/16 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب وجود عدد قليل من قضبان الوقود التالفة في تراكم غازات مشعة في محطة تايشان للطاقة النووية، وفق ما ذكرت السلطات الصينية الأربعاء، مستبعدة وجود أي خطر.

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