مفوضية حقوق الإنسان تعلق على قرار إنهاء العام الدراسي لطلبة الصفوف غير المنتهية

2021/06/16 | 14:40 - المصدر: وكالة ناس

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نشيد ونثمن بقرار وزارة التربية الانساني باعتماد درجة نصف السنة للصفوف المنتهية .

إكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان قرار وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية جاء استجابة للمناشدات العديدة من عوائل الطلبة ومفوضية حقوق الانسان وعدد كبير من اعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني .

واضاف الغراوي ان وزارة التربية راعت الظروف الانسانية والصحية التي مر بها الطلبة هذا العام كظرف استثنائي واعتماد التعليم الالكتروني الذي اثر كثيرا على المستوى العلمي للطلبة بسبب جائحة كورونا .

واضاف اننا ندعو وزارة التربية الى شمول طلبة الصف الثالث متوسط والسادس الابتدائي بهذا القرار مع تغيير موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي الى الاول من ايلول وتقليص المناهج الامتحانية لهم مراعاة للظروف الانسانية التي يمر بها الطلبة .

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