رئيس الجمهورية د.برهم صالح يستقبل عدد من الناجيات الايزيديات

2021/06/16 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 16 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، عدداً من الإيزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية.واستمع السيد الرئيس إلى شرح مفصّل منهن بشأن المسائل التي تواجههن ومتطلباتهن، حيث شدّد سيادته على ضرورة عدم ادّخار أي جهد من أجل تذليل المصاعب أمامهن، وحيّا شجاعتهن وصمودهن …

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