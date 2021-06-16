التربية تعتمد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية

2021/06/16 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وقت انتهاء العام الدراسي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، أعلن من واسط العطاء، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الأول من شهر تموز/يوليو لعام 2021".

وأضاف البيان أن "الدليمي ثمن جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله طلبتنا الأعزاء وعوائلهم من أجل إنجاح العام الدراسي الحالي، ويؤكد أنهم يصنعون بذلك مستقبل العراق المشرق".

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