الرئيس برهم صالح يستقبل عددا من الناجيات الايزيديات | فيديو

2021/06/16 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل عددا من الناجيات الايزيديات

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