2021/06/16 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بدء القمة الثنائية بين الرئيسين الأميركي والروسي في جنيف.

– الرئيس السويسري يستقبل نظيريه الروسي والأميركي تمهيدا للقمة الثنائية.

– جنيف تستضيف أول قمة ثنائية بين الرئيسين بايدن وبوتين.

– انطلاق أعمال القمة الثنائية بين الرئيسين الأميركي والروسي في جنيف.

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