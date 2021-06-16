2021/06/16 | 14:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط /المركز الخبري الوطني أقدم شاب في محافظة واسط، اليوم الاربعاء، على ارتكاب جريمة مروعة هزت المحافظة .وقال مصدر لـ”المركز الخبري الوطني” إن “شابا يبلغ 15 عاما في احدى قرى قضاء الموفقية التابع لواسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مروعة في واسط..



هذه تفاصيلها المركز الخبري الوطني.

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