بالوثائق.. المساءلة والعدالة تستبعد 226 مرشحا من الانتخابات

2021/06/16 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصلت “تقدم”، اليوم الاربعاء، على وثائق اصدرتها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تتضمن اسماء 226 شخصا لاستبعادهم من الترشح للانتخابات النيابية بعد شمولهم باجراءات قانون المساءلة والعدالة.

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