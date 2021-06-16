رئيس الوزراء العراقي يفتتح محطة كهرباء سامراء بطاقة إنتاجية 1260 ميجاواط

2021/06/16 | 15:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، محطة كهرباء سامراء البخارية، بطاقة تبلغ 1260 ميجا واط.وقال الكاظمي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن محطة كهرباء سامراء ستوفر فرص العمل لأكثر من 1400 مواطن عراقي من …

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