المالية النيابية تكشف عن خطوة حكومية لتخفيض سعر الدولار - عاجل

2021/06/16 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، عن خطوة حكومية لتعويم الدولار في الاسواق المحلية العراقية.

وقال عضو اللجنة المالية محمد الشبكي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "الحكومة قررت منح الدولار بالسعر الرسمي للاشخاص الذين يذهبون للعلاج او الطلبة الدارسين خارج العراق أي بمبلغ 145 الفا لكل 100 دولار".

وبين الشبكي، ان هذه "الخطوة ستعمل على اخراج الدولار من اصحاب الشركات الى المواطن مباشرة"، مؤكدا ان "خطوة البنك المركزي بتعويم الدولار وبيعه لبعض الفئات بالسعر الرسمي ستسهم بتخفيض سعره ومنع التجار واصحاب المصارف من التلاعب به".

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