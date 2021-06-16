أب يقتل ابنه بالاشتراك مع أخيه الأصغر بهذه المحافظة.. تفاصيل الجريمة

2021/06/16 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأفاد مصدر امني في شرطة محافظة كربلاء، اليوم الأربعاء، بإقدام احد مواطني المحافظة على قتل ابنه بالاشتراك مع أخيه الأصغر.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "احد مواطني كربلاء اقدم اليوم على قتل ابنه بالاشتراك مع اخيه الأصغر في ناحية طويريج التابعة لقضاء الهندية "، لافتاً الى أن "أسباب الجريمة تعود لمشاكل عائلية".

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