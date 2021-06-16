تشكيل لجنة لاختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان الجديد

2021/06/16 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب , اليوم الاربعاء , اجتماعـا مع لجنة حقوق الانسان النيابية لغرض تشكيل اللجنة المكلفة باختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان وفق قانون المفوضية الجديد (53) المعدل لسنة 2017 النافذ .ودعا عضو هيئة الرئاسة حسن الكعبي ، الى تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك للجنة حقوق الانسان النيابية مع هيئة الرئاسة الاسبوع المقبل لهذا الغرض ، خاصة وان الفترة الزمنية المقررة وفق القانون لاعضاء المفوضية الحاليين قاربت على الانتهاء بتاريخ 20-7-2021 ./انتهى5

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