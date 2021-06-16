اعادة انتخاب العراق رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب

2021/06/16 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعاد مجلس وزراء الاعلام العرب ، انتخاب العراق رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام ، خلال اجتماعه الدوري المنعقد حاليا في مقر الجامعة العربية في القاهرة./انتهى5

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