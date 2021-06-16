بايدن وبوتين يتصافحان.. بدء أعمال قمة جنيف الأميركية الروسية

2021/06/16 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أعمال القمة بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في جنيف، الأربعاء، بحضور وزراء خارجية البلدين.حيث تصافح الرجلان بحضور الرئيس السويسري، جاي بارميلين.

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