السيدية والتاجي: وفاة رجل وامرأة دهساً بحادثين متفرقين

2021/06/16 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت العاصمة بغداد، الأربعاء، وفاة شخصين بحادثتي دهس في منطقتين جنوب وشمالي العاصمة.

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وقال مصدر أمني في حديث لـ "ناس"، (16 حزيران 2021)، إنّ "سائقاً مجهولاً يقود عجلة نوع باص دهس امرأة ضمن قضاء التاجي في الشارع العام مقابل سجن التاجي المركزي، حيث أدى الحادث إلى وفاتها وتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي".

وأضاف المصدر، أنّ "سائق سيارة من نوع ’اوبتما’ دهس شخصاً متقاعداً ضمن منطقة البياع، في شارع العام قرب محطة وقود السيدية، حيث أدى الحادث إلى وفاة المتقاعد، وتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي".

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