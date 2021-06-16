أزمة البورجوازية الوضيعة في لبنان - فؤاد النمري

2021/06/16 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فؤاد_النمري نعم لقد أزيحت البروليتاريا من على خشبة المسرح العالمي قبل أن تكتب آخر صفحات التاريخ وتغلق سجل التاريخ نهائيا وإلى الأبد، غير أن البورجوازية الوضيعة في لبنان وهي شتٌ بليد من أشتات البوزرجوازية الوضيعة في العالم التي أزاحت البروليتاريا إلى الكواليس وأخذت تكتب آخر صفحات التاريخ تبيّن أنها اليوم في لبنان تلغو لغة لا يتعرف عليها التاريخ .ميشيل عون الذي وصل إلى كرسي الرئاسة من خلال بندقية حزب الل ......





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