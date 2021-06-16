مصر والدول الخليجية تملك مفاتيح الحل الفلسطيني - أحلام أكرم

2021/06/16 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم شغلت مظالم الإنسان الفلسطيني الشعوب العربية كلها على مدى 73 عاما وتفانت الدول والشعوب العربية كلها في دعمه على الصمود ..ولكن وبالتأكيد أن حرب الإحتلال الأخيرة على غزة كانت هي ما صحّت الضمير العالمي من سُباته لأول مرة وكشفت للعالم معاناته ..



وحملات إسرائيل البربرية على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أم في الضفة الغربية فالإحتلال واحد .



من الصعوبة إختصار تحليل الوضع الفلسطيني في مقالة واحدة ..



و ......





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