الألوهة من -آنو - الكنعانى إلى -الله - جل جلاله 2-2 - جيهان خليفة

2021/06/16 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيهان_خليفة "عند حضور الموت لأفلوطين كان آخر ما نطق به الآن أسعى جاهدا لكى يرتفع الجانب الإلهى فى إلى ما هو إلهى فى العالم والكون " من كتاب ملامح الفكر الفلسفى .هذه الكلمات تدعون للتساؤل ..



هل يمكن للعقل الإنسانى أن يصل إلى الحقيقة فى سر الألوهة ؟ هل بإمكانه أن يلامسها يكتشفها يخترقها ؟ يقولون فى الولع الصوفى من إخترق احترق أى إحتراق يقصدون , أهو احتراق الفناء أم إنه الإ حتراق بنور الحقيقة وملامسة التجلى ......





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