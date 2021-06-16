عاجل.. وزير التربية يعلن اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية

2021/06/16 | 15:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي،اليوم الاربعاء، موعد انتهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية.واكد الدليمي في بيان مقتضب للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه “اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية، وانتهاء العام الدراسي في الاول من شهر تموز لعام 2021”.وثمن الوزير “جهود الملاكات التدريسية والتربوية، وما بذله …

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