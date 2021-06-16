حادث 'مؤلم' يودي بحياة فتاتين مراهقتين في البصرة (صور)

2021/06/16 | 15:26 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية مرور البصرة، الاربعاء، مصرع فتاتين مراهقتين بعد تعرضهما لحادث سير مروع بمحافظة البصرة.

وقال مدير المرور رياض العيداني في تصريح لـ NRT عربية، (16 حزيران 2021)، ان "فتاتين مراهقتين مجهولاتا الهويه، لقيتا مصرعهما اثناء قيادتهما لدراجة نارية الساعة 3 فجرا بشكل متهور مما ادى الى تعرضهما لحادث سير مروع، هو الاول من نوعه في تقاطع التأميم بمحافظة البصرة".

واضاف، انه "الحادث وقع بعد اصطدام الدراجة التي يستقلانها باحدى المركبات نتيجة سير الدراجة بالاتجاه المعاكس للشارع".

N.A

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