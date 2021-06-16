حقوق الإنسان تعلّق على قرار إنهاء العام الدراسي

2021/06/16 | 15:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان، قرار إنهاء العام الدراسي لطلبة الصفوف غير المنتهية بأنه "مراعاة للظروف الإنسانية" التي يمر بها الطلبة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "قرار وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية جاء استجابة للمناشدات العديدة من عوائل الطلبة ومفوضية حقوق الإنسان وعدد كبير من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف الغراوي أن "وزارة التربية راعت الظروف الإنسانية والصحية التي مر بها الطلبة هذا العام كظرف استثنائي واعتماد التعليم الالكتروني الذي أثر كثيرًا على المستوى العلمي للطلبة بسبب جائحة كورونا".

ودعا وزارة التربية إلى "شمول طلبة الصف الثالث متوسط والسادس الابتدائي بهذا القرار مع تغيير موعد امتحانات الصف السادس الإعدادي إلى الأول من أيلول/سبتمبر وتقليص المناهج الامتحانية لهم مراعاة للظروف الإنسانية التي يمر بها الطلبة".

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