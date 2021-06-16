قرار حكومي بتكليف 'الساعدي' مديرا للجنة العليا للاصلاح الاقتصادي والمالي

2021/06/16 | 15:57 - المصدر: NRT عربية

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كشفت وزارة المالية، الاربعاء، عن تكليف المستشار علاء عبد الحسين الساعدي مديرا تنفيذيا للجنة العليا للإصلاح الأقتصادي والمالي، موضحة ان ذلك جاء لتنفيذ متطلبات برنامج الاصلاح.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 حزيران 2021)، ان "مكتب رئيس الوزراء قرر تكليف المستشار علاء عبد الحسين الساعدي، ليكون المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح الأقتصادي والمالي".



واضاف البيان، ان "ذلك جاء انسجاماً مع أهمية خطة الأصلاح الأقتصادي والمالي ولأجل تعزيز مهامها بما يضمن تطبيق وانجاز كامل متبنياتها الرامية لتصحيح أسس الاقتصاد العراقي، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2021 المتعلق بأقرار الورقة البيضاء للأصلاح الاقتصادي والمالي".

واوضح، انه "يتضمن تأليف ( اللجنة العليا للأصلاح ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نائبا للرئيس وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة ولمتطلبات تنفيذ برنامج الاصلاح ومتابعة وتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عنها ووضع الأطر التنظيمية الضرورية لتطبيقها".

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