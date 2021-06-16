الحكم بالسجن لمسؤول عراقي سابق مع غرامة مالية 'كبيرة'

2021/06/16 | 15:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بصدور حكم قضائي بحق عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقا جواد الكرعاوي، بالسجن لمدة سنتين مع فرض غرامة مالية كبيرة عليه وبالعملتين الدولار الأمريكي والدينار العراقي.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (16 حزيران 2021)، انه "تم صدور حكم قضائي بحق عضو مجلس ادارة مطار النجف سابقا بالسجن لمدة سنتين وإلزامه برد مبلغ 700 ألف دولار ومليار و800 مليون دينار عراقي، فضلا عن غرامة مالية بنفس المبالغ".

واضاف، ان "التحقيق مستمر معه لوجود 20 قضية متهما بها".

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