تكليف مسؤول لـ

2021/06/16 | 15:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغل الساعدي عدة مناصب داخل البلاد وخارجها

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، تكليف المستشار علاء عبد الحسين الساعدي مديرًا تنفيذيًا للجنة العليا للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، 16 حزيران/يونيو، أنّ "قرار التكليف صدر من مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف البيان، أنّ "القرار صدر "انسجامًا مع أهمية خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، ولأجل تعزيز مهامها بما يضمن تطبيق وإنجاز كامل متبنياتها الرامية لتصحيح أسس الاقتصاد العراقي، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2021 المتعلق بإقرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي والمتضمن تأليف (اللجنة العليا للأصلاح) برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية نائبًا للرئيس وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة ولمتطلبات تنفيذ برنامج الإصلاح ومتابعة وتقديم الدعم اللازم للجهات المسؤولة عنها ووضع الأطر التنظيمية الضرورية لتطبيقها".

وأشار البيان، إلى أنّ الساعدي شغل عدة مناصب خارج وداخل العراق آخرها رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق.

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