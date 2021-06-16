توجه حكومي لتعويم الدولار ومنحه لبعض الفئات بالسعر الرسمي

2021/06/16 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية عن توجه حكومي جديد لخفض سعر صرف الدولار ومنع التجار وأصحاب المصارف من التلاعب بالأسعار.

وأكدت اللجنة في بيان أن الحكومة قررت تعويم الدولار بالأسواق المحلية ومنح الدولار بالسعر الرسمي للطلبة الدارسين خارج العراق أو الأشخاص الذين يسافرون لأغراض علاجية مبينة أن هذه الخطوة ستعمل على اخراج الدولار من تحكم اصحاب الشركات وذهابه الى المواطن مباشرة وستسهم بتخفيض سعر الصرف ومنع التجار واصحاب المصارف من التلاعب بالأسعار.

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