2021/06/16 | 16:11 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 16 يونيو 2021 | 03:59 مساءً

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بغداد تستضيف الإجتماع المقبل لمجلس وزراء الإعلام العرب

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب، استضافة بغداد لاعمال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي واللجنة الدائمة للاعلام العربي.



وكان المجلس قد أعاد في اجتماعه الييوم إنتخاب العراق رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب.

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