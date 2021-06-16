برلين تشتري معلومات عن أصول الألمان في دبي 

2021/06/16 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير المالية أولاف شولتس في بيان "نستخدم كل الوسائل للكشف عن المخالفات الضريبية.مع المجموعة الجديدة من البيانات، نلقي الضوء على الزوايا المظلمة التي يتحصن فيها المتهربون من الضرائب حتى الآن".

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