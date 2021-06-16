العراق يسجل 5139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/16 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، موقفها الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مختبراتها سجلت 5139 إصابة جديدة، فيما تماثل 3779 شخصا من […]

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